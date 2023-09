Stroeer – Aktie laut Analysten unterbewertet, Kursziel bei 57,12 EUR

Die gestrige Kursentwicklung der Stroeer-Aktie am Finanzmarkt betrug +0,76%, was zu einer Gesamtperformance von +1,01% in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Das bisherige Kurspotenzial wird jedoch nach wie vor als keinesfalls ausgereizt angesehen.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für die Stroeer-Aktie 57,12 EUR. Wenn diese Einschätzung der Bankanalysten zutrifft, ergibt sich ein Investitionspotenzial von bis zu +35,42%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung und warnen vor einem möglichen Risiko.

Momentan empfehlen 4 Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 6 bewerten sie als kaufenswert mit leicht optimistischer Einstellung. Weitgehend neutral positionieren sich hingegen 6 Experten mit dem Rating “halten”. Lediglich zwei Analysten raten zum Verkauf. Alles in allem kann man jedoch...