Stroeer Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Stroeer & auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 32,41 Punkte, was bedeutet, dass Stroeer & momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Stroeer & weder überkauft noch überverkauft (Wert: 44,26), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Stroeer & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf dieser Anleger-Stimmung erlaubt die Einstufung eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stroeer &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,42 EUR liegt, wobei der letzte Schlusskurs bei 54,05 EUR liegt (+13,98 Prozent). Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Positiven Auffälligkeiten bei Stroeer & führen zu einer "Gut"-Bewertung, während die Stärke der Diskussion mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird.

Zusammenfassend erhält Stroeer & für den RSI, die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz insgesamt eine "Gut"-Einstufung.