Stroeer Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Stroeer & in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Stroeer & unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der Stroeer &-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI bei 67,74 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stroeer &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 46,4 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,45 EUR deutlich darüber liegt (Unterschied +10,88 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 51,75 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-0,58 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In der Summe erhält Stroeer & somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Stroeer & diskutiert wurde. Die aktuelle Stimmung ist jedoch überwiegend positiv, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Stroeer & insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.