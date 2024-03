Stroeer Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Stroeer & zeigt, dass der aktuelle Kurs von 53,3 EUR um +0,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +12,31 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stroeer &-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 36 liegt. Daher wird das Wertpapier weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Stroeer & in den letzten Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Stroeer & in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen erhalten hat. In den letzten Tagen gab es jedoch weder stark positive noch negativen Themen rund um Stroeer &. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.