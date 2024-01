Stroeer Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Technische Analyse von Stroeer & Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 46,35 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 53 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,23 EUR, was einer Abweichung von +3,46 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stroeer & also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 65,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,6 und führt zu derselben Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend negative Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Stroeer & also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.