Stroeer Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Einschätzung einer Aktie basiert oft auch auf der Kommunikation im Internet. Diesbezüglich wurden bei der Analyse von Stroeer & sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Stroeer & von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu der Schlussfolgerung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als gut eingeschätzt werden kann. Somit ergibt sich insgesamt eine gute Einstufung in Bezug auf die Messung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stroeer &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 47,21 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,75 EUR liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund des Unterschieds von -2,04 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Stroeer & momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Stroeer & daher für diesen Punkt der Analyse als schlecht eingestuft.