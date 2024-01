Stroeer Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Stroeer & deutlich in negativer Richtung verändert. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Stroeer & beträgt 45,68 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 53,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Stroeer &-Aktie bei 46,31 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 52,65 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 50,85 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 52,65 EUR liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Stroeer & auf Basis der Daten mit einem "Gut"-Rating versehen.