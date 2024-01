Stroeer Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Financial":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Stroeer & ist insgesamt besonders positiv. Dies geht aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervor, die in den letzten beiden Wochen analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich bei Stroeer & eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer positiven Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei Stroeer & beträgt derzeit 46,59 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 55 EUR liegt, was eine deutliche Abweichung von +18,05 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird Stroeer & somit positiv bewertet. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 52,75 EUR, was einer Abweichung von +4,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis der kurzfristigen Analyse. Insgesamt wird Stroeer & jedoch auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Rating versehen.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Stroeer & aktuell mit dem Wert 19,78 überverkauft, was zu einer positiven Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.