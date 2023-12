Stroeer Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Stroeer derzeit nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt um +14,18% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung von Stroeer

Am 30.11.2023 verzeichnete Stroeer einen Anstieg um +1,71% an der Börse. Das Kursziel für Stroeer liegt bei 61,20 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,72.

Marktoptimismus und Analystenmeinungen

In den vergangenen fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich die Kursentwicklung von Stroeer auf +2,39%, wodurch der Markt derzeit relativ optimistisch scheint. Die Stimmung bei den Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig, obwohl nicht alle mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten.

Einschätzungen der Analysten

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Stroeer liegt bei 61,20 EUR, so die Meinung der Bankanalysten. Dies würde den Anlegern ein Kurspotenzial von +14,18% eröffnen. Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell betrachten 4 Analysten die Aktie als einen starken Kauf, während 7 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch nicht euphorisch. 5 Experten geben die Bewertung “halten” und 2 Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie. Insgesamt sind also noch +61,11% der Analysten optimistisch.

Guru-Rating als zusätzlicher Indikator

Das positive Analystenurteil wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” ergänzt, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Die Einschätzung der Analysten und das Guru-Rating deuten darauf hin, dass die Aktie von Stroeer derzeit Potenzial bietet und von vielen als unterbewertet angesehen wird.

