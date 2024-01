Stroeer Aktie: Abwarten

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für die Stroeer & derzeit bei 67,74, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und bezogen auf Stroeer & wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen sind jedoch vermehrt positive Themen in den Fokus der Anleger gerückt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stroeer &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,4 EUR liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 51,45 EUR (+10,88 Prozent) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 51,75 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-0,58 Prozent) entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Stroeer & in den Social Media haben sich in den letzten Wochen nicht stark verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht, und über Stroeer & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Stroeer &-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.