Strix Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Auswertung von Strix-Aktien: In den letzten 12 Monaten hat die Strix-Aktie eine Performance von -21,53 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite von Strix um 14,66 Prozent niedriger. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 82,65 GBP im Vergleich zum aktuellen Kurs von 68,2 GBP eine Abweichung von -17,48 Prozent aufweist. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 71,69 GBP, was einer Abweichung von -4,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Strix eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Strix beobachtet werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Strix wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Strix-Aktien von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung als "Gut" erlaubt. Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.