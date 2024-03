Was passiert mit BKS Bank?

Die Bks Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,56 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,05 %. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird, da die Differenz lediglich 4,49 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bks Bank zeigt ein Niveau von 100, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt jedoch bei 14,29, was zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Daher erhält die Bks Bank-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Bks Bank in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,95 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 26,97 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,03 Prozent im Branchenvergleich für die Bks Bank. Im Sektorvergleich liegt die Bank 1,32 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Bks Bank in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" eingestuft.