Strike Energy-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Diskussionen rund um Strike Energy auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen gehäuft, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Strike Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Strike Energy wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und demzufolge ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Strike Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Strike Energy lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Strike Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Strike Energy-Aktie ein Durchschnitt von 0,42 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,475 AUD, was einer Abweichung von +13,1 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,41 AUD über dem gleitenden Durchschnitt (+15,85 Prozent Abweichung), wodurch auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Strike Energy somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.