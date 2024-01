Stride Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Die Aktie des Unternehmens Stride wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 48 USD, was einer Erwartung von -17,1 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 57,9 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Stride-Aktie als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 73,63, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 56,6 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Stride in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für die Stride-Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurde besonders über positive Themen im Zusammenhang mit Stride diskutiert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie.