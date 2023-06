Streit um Verfahren zu Heizungsgesetz im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Opposition und die Ampel-Koalition streiten über das weitere Verfahren zum Heizungsgesetz im Bundestag. Die oppositionelle Union will einer weiteren Anhörung von Experten nur zustimmen, wenn die aktualisierten Gesetzentwürfe vorliegen. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief bittet die Fraktion daher Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, vorher keine Genehmigung für eine Sondersitzung zu geben.

"Trotz mehrerer Nachfragen meiner Fraktion waren weder die Koalitionsfraktionen noch die Vertreter der Bundesregierung willens oder in der Lage, einen belastbaren Zeitplan für die Übermittlung der Änderungsanträge sowie zur Beratung des Gebäudeenergiegesetzes insgesamt mitzuteilen", kritisiert der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, in dem Brief.

Die Koalition hatte sich auf Leitplanken für das Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen und die Wärmeplanung von Kommunen geeinigt. Details wie eine Fördersystematik und der Schutz von Mietern vor zu hohen Kosten werden aktuell aber noch verhandelt.

Eine erste Expertenanhörung hatte es diese Woche bereits auf Grundlage der alten Gesetzentwürfe gegeben. Diese sollen nun aber aktualisiert werden. Ziel ist ein Beschluss des Heizungsgesetzes spätestens am 7. Juli./tam/DP/jha