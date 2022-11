Streit um Bürgergeld soll in Abendsitzung gelöst werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Streit um das geplante Bürgergeld soll in der kommenden Woche in einer abendlichen Sitzung gelöst werden. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat, der einen Kompromiss zu dem Sozialgesetz finden soll, werde am kommenden Mittwoch um 19.00 Uhr zusammentreten, wie der Bundesrat am Donnerstag in Berlin mitteilte. Nach dem Willen der Bundesregierung soll die Länderkammer das Bürgergeld-Gesetz bereits am darauffolgenden Freitag (25.11.) beschließen. Das Bürgergeld soll das heutige Hartz-IV-System ablösen.

Es sieht unter anderem höhere Regelsätze und eine eingehendere Betreuung von Arbeitslosen vor. Die Union hatte die Vorlage von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) abgelehnt, da Betroffenen ein in ihren Augen zu großes Schonvermögen zugestanden werden soll und sie zunächst nur noch wenige Sanktionen bei Pflichtverletzungen fürchten müssten. Im Bundesrat fand der Entwurf infolgedessen keine Mehrheit./bw/DP/jha