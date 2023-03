Streik: Bahnbeauftragter plädiert für Vermeidung von Chaos

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), hat vor dem Bahnstreik am Montag an die Tarifparteien appelliert, ein Verkehrschaos am kommenden Montag möglichst zu vermeiden. "Infrastruktur ist zentral für die Funktionsfähigkeit unseres Landes", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Alle Beteiligten haben jetzt die Aufgabe, bei dem Tarifkonflikt Maß zu halten und sich entsprechend ihrer Verantwortung zu verhalten. Ich appelliere an die Tarifparteien, ein komplettes Verkehrschaos zu vermeiden", sagte Theurer.

"Die Verkehrsbetriebe müssen jetzt Vorkehrungen treffen, damit der Streik nicht vollends zu Lasten der Bevölkerung geht", so der FDP-Politiker. Verdi und die Bahn-Gewerkschaften haben für kommenden Montag zum generellen Bahnstreik aufgerufen, auch Busse und Flughäfen werden bestreikt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur