Streamline Health Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Streamline Health-Aktie wird derzeit unter Verwendung verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Der aktuelle RSI-Wert von 20 deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn die Analyse auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut" Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Streamline Health von 0,49 USD eine Entfernung von -38,75 Prozent vom GD200 (0,8 USD) auf, was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt dagegen ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +11,36 Prozent beträgt. Die Kombination dieser Werte führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Streamline Health-Aktie einen Wert von 293,96 auf, was 188 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Streamline Health kein Ertrag erzielt werden, da die Dividendenrendite bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 92,28 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.