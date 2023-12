Streamline Health Aktie: Grund zur Freude?

Streamline Health wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 293,96 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 96,4 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Streamline Health eine Performance von -82,61 Prozent, was einer deutlichen Underperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -1,74 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors, der eine Rendite von 14,35 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie um 96,96 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare zu Streamline Health in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Streamline Health liegt bei 36,36, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 38 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Streamline Health, basierend auf fundamentalen Kriterien, Anlegerstimmung und technischer Analyse. Die Aktie wird als überbewertet und unterperformend eingestuft, während die Anlegerstimmung und der technische Indikator neutral ausfallen.