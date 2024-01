Streamax Technology Co Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Streamax-Aktie wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 29,95 CNH, während der Kurs der Aktie bei 28,99 CNH um -3,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 31,3 CNH, was einer Abweichung von -7,38 Prozent entspricht, und die Aktie daher als "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine gute Anleger-Stimmung hin.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Streamax-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI der letzten 7 Tage bei 61 liegt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (71,07) zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, wodurch die Einschätzung für diesen Faktor auf "Gut" fällt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Streamax.