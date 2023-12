Streamax Technology Co Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Streamax-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 29,46 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 32,68 CNH lag, was einem Unterschied von +10,93 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 30,99 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +5,45 Prozent über diesem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Streamax insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Streamax-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 beträgt 50,88 und der RSI25 liegt bei 42,45, was insgesamt zu einem "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigen sich positiv für Streamax. In den letzten zwei Wochen wurden an neun Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Jedoch zeigt sich bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist ebenfalls leicht rückläufig, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.