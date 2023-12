Stream Ideas Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben keinen wesentlichen Einfluss auf das aktuelle Bild der Stream Ideas-Aktie verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen sich neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Stream Ideas weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating auf 7- und 25-Tage-Basis führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stream Ideas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 HKD liegt, was einer Differenz von -23,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,13 HKD, was einer positiven Differenz von +11,54 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Stream Ideas-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.

