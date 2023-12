Stream Ideas Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Stream Ideas in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength-Index (RSI) von Stream Ideas zeigt eine neutrale Bewertung, mit einem RSI von 50 und einem RSI25 von 35,29 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls neutrale Themen wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Stream Ideas als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Aktienkurs von Stream Ideas derzeit um +8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite ist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" einzustufen, da die Distanz zum GD200 bei -35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.