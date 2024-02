Strax AB Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Strax-Aktie wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,11 Punkten, was bedeutet, dass die Strax-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Strax auf 25-Tage-Basis überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, wodurch die Strax-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Strax derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,07 SEK, während der Kurs der Aktie (0.2295 SEK) um -78,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -34,43 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Strax somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.