Strax AB Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Strax wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 46,37 Punkten, was darauf hinweist, dass Strax weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,54, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Strax-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Strax liegt bei 1,26 SEK, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,401 SEK gehandelt wurde und damit einen Abstand von -68,17 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,71 SEK, was einer Differenz von -43,52 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt lautet der Befund somit "Schlecht".

Die Diskussionen rund um Strax in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Weder positiven noch negativen Ausschläge wurden beobachtet, und es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Strax. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt wird der Aktie von Strax bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.