Strax AB Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den letzten zwei Wochen wurde Strax von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Strax ergibt die RSI-Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine Überkauftheit des Titels. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72,47 ebenfalls eine Überkauftheit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Strax-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,3 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag hingegen bei 0,39 SEK, was einem Unterschied von -70 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,79 SEK eine Abweichung von -50,63 Prozent auf. Daher wird die Strax-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien angeht, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Daher erhält Strax auf dieser Ebene ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft wird, während die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zu einem "Schlecht"-Rating führen.