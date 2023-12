Straumann Holding Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Die technische Analyse der Straumann-Aktie zeigt eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 130 CHF, während der aktuelle Kurs bei 136,55 CHF liegt, was einer Abweichung von +5,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +15,18 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Straumann-Aktie spiegeln eine gemischte Stimmung wider. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt eine überverkaufte Situation für die Straumann-Aktie auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Straumann-Aktie ein "Gut"-Rating für den RSI.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch wurde in den letzten Tagen weder stark über positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.