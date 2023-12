Straumann Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Straumann":

Straumann hat in den vergangenen Monaten eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend positiv, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung für Straumann als gut eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 75,45, was auf eine schlechte Einschätzung hinweist. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Straumann bei 131,35 CHF liegt, während der Aktienkurs bei 112,45 CHF liegt. Dies deutet auf eine schlechte Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 123,98 CHF, was einer Abweichung von -9,3 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als schlecht bewertet.