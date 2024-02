Stratus Properties Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Analyse von Stratus Properties zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Allerdings wurden in den letzten zwei Wochen vor allem negative Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Anleger-Stimmung und einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls diese Einschätzung, sodass die Stratus Properties-Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher nach dieser umfassenden Bewertung ein eher negatives Gesamtbild für die Stratus Properties-Aktie.