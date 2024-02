Stratus Properties Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stratus Properties-Aktie wird aktuell charttechnisch betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 26,05 USD, während der letzte Schlusskurs bei 21,8 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -16,31 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,66 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-15,04 Prozent Abweichung), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stratus Properties liegt bei 54,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung. Das Anleger-Sentiment war überwiegend negativ in den letzten Tagen, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.