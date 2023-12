Strattec Security Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Aktienkurs von Strattec Security zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance in der Branche "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -16,45 Prozent und liegt damit um mehr als 13 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche von 5,84 Prozent, liegt die Rendite von Strattec Security mit 22,29 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz, zeigt die Aktie von Strattec Security eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen. Dies weist auf eine positive Stimmungsänderung hin und führt dazu, dass das Wertpapier insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Fundamental betrachtet weist Strattec Security mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,9 einen Wert auf, der über dem Branchendurchschnitt von 21,18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Strattec Security liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Strattec Security damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

