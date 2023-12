Strattec Security Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Strattec Security. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 31,45 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Strattec Security derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist ebenfalls zu beobachten, dass Strattec Security auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 42,09. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Strattec Security derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Automatische Komponenten"-Branche hat einen Wert von 3830,27, was zu einer Differenz von -3830,27 Prozent zur Strattec Security-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Was die fundamentalen Kennzahlen betrifft, weist Strattec Security ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 52,9 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt 154 Prozent, bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 20. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Strattec Security im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Strattec Security. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Sollten Strattec Security Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Strattec Security jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Strattec Security-Analyse.

Strattec Security: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...