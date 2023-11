Strattec Security Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Dividende: Das Unternehmen Strattec Security schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3830,35 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3830,35 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft.

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 für Strattec Security liegt derzeit bei 64,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält das Wertpapier von Strattec Security somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Strattec Security mit einer Rendite von -16,45 Prozent eine Unterperformance von mehr als 20 Prozent auf. Die durchschnittliche Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten 8,93 Prozent, während Strattec Security lediglich eine Rendite von 25,37 Prozent verzeichnet. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Anleger: Die Diskussionen über Strattec Security in den sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Dadurch wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Strattec Security bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.