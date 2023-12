Strattec Security Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die derzeitige Dividendenpolitik der Aktie von Strattec Security weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine deutlich geringere Ausschüttung auf. Der Unterschied beträgt 3830,28 Prozentpunkte, was einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zu 3830,28 % entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Strattec Security lässt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was eine weitere "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Strattec Security in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Strattec Security ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Strattec Security im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,45 Prozent erzielt, was 16,2 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 4,15 Prozent, wobei Strattec Security aktuell 20,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.