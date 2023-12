Strattec Security Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Strattec Security hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,45 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -21,8 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um 5,35 Prozent gestiegen sind. Darüber hinaus hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,52 Prozent im letzten Jahr, und Strattec Security lag 11,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,3 USD mit dem aktuellen Kurs (22,05 USD) eine Abweichung von +3,52 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Aktie (22,67 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (-2,73 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Strattec Security aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 52,9 insgesamt 150 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der 21,15 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Strattec Security auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Strattec Security aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Demnach wird Strattec Security hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.