Strats for Wal-Mart Stores Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen gegenüberstellt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Strats liegt bei 52,24 und wird daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass diese überwiegend positiv gegenüber Strats eingestellt sind. Es gab in den letzten Tagen keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Dementsprechend erhält Strats eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Strats die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für diesen Faktor führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Strats mit 24,85 USD aktuell 0,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +0,69 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.