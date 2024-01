Strats for Wal-Mart Stores Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Aktuell zeigt der RSI für Strats einen Wert von 10,98, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Strats werden ebenfalls analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Strats in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator, der darauf hinweist, dass die Aktie von Strats zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Die veröffentlichten Meinungen waren mehrheitlich positiv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Strats. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage genommen, um die aktuelle Situation der Aktie zu bewerten. Der GD200 des Wertes verläuft bei 24,72 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,14 USD liegt, was einer Abweichung von +1,7 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 24,83 USD, was einer Abweichung von +1,25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".