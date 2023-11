Strats for Goldman Sachs Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Sentiment und Buzz: Die Stimmung im Internet kann erheblichen Einfluss auf die Aktienmärkte haben, da Diskussionen in den sozialen Medien die Stimmung verstärken oder verändern können. Die Diskussionsintensität, also die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie die Tiefe der Stimmungsänderungen, führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Strats wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es konnten kaum Änderungen identifiziert werden. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

Relative Strength Index (RSI): Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Strats wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 86,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Strats-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Demgegenüber ist der RSI25 neutral eingestuft, da Strats weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Strats für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Strats-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,79 USD. Der letzte Schlusskurs von 21,76 USD weicht somit -0,14 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (21,95 USD) weist einen ähnlichen Trend auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Strats-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Strats eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Strats daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Strats von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.