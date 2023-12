Strats Allstate Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für Strats einen Wert von 29,73 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 39, was auf eine neutrale Lage hindeutet und entsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Strats. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Strats zeigt, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich viel Aufmerksamkeit erhält, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren beeinflusst. Die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien ergab überwiegend negative Meinungen, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Somit wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +1,79 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +1,65 Prozent eine neutrale Lage. Insgesamt erhält Strats damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.