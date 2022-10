Strathsquare Point gewinnt drei Preise des Berliner Indie-Filmfestivals

London (ots/PRNewswire) -„Little Johnny Jewel" unter der Regie von Jude Rawlins und produziert von Bella Luna Productions„Little Johnny Jewel", ein unabhängiger Film mit Strathsquare Point (http://www.strathsquare.com/) als Hauptinvestor, wurde beim Berlin Indie Film Festival (BIFF (https://www.berlinindiefilmfestival.com/winners-2021/winners-2022-august/)) in drei Kategorien ausgezeichnet. Unter der Regie von Jude Rawlins und produziert von Bella Luna Productions (http://www.bellalunaproductions.com/) wurde dieses Film-Juwel wie folgt geehrt:- Jude Rawlins > Little Johnny Jewel > Bester Regisseur – Bester Spielfilm- Cheyenne Goode > Little Johnny Jewel > Beste Schauspielerin – Bester Spielfilm- Little Johnny Jewel > Jude Rawlins > Beste Redaktion„Strathsquare Point ist der fantastische Finanzierungspartner für ernsthafte Künstler mit ambitionierten Projekten, einfach weil es den Künstlern ermöglicht, ihre Arbeit nach besten Kräften zu tun, ungehindert von den üblichen bedingten Auflagen der Kunstfinanzierung", erklärte Rawlins. „Dieses Unternehmen weiß es zu schätzen, es Künstlern zu ermöglichen, das zu tun, was sie lieben. Denn das führt zu den besten Ergebnissen. Man würde dies zwar für offensichtlich halten, aber nach meinen umfangreichen Erfahrungen, vor allem im Vereinigten Königreich, ist so etwas fast einzigartig."Das Berliner Indie Filmfestival ist ein jährlich stattfindendes Fest des unabhängigen Filmschaffens, bei dem internationale Filme in einer Vielzahl von Preiskategorien gezeigt werden. „Little Johnny Jewel", eine übernatürliche schwarze Komödie über zweite Chancen, wurde auch in drei Preiskategorien bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig und den Rome Outcast Independent Film Awards nominiert.„Diese Geschichte, die sich nur schwer einem bestimmten Genre zuordnen lässt und in einer Kleinstadt in Iowa spielt, berührt Herzen und Köpfe auf der ganzen Welt", sagte Bella Ward, Media Investments Director von Strathsquare Point. „Unser Ziel ist es, großartige Geschichten zu erzählen und zu teilen und die besten und hellsten Talente zu unterstützen. Eine solche internationale Anerkennung für unseren ersten Film ist unglaublich und wir waren begeistert, mit Jude an diesem Film zu arbeiten."Als engagierter Unterstützer kreativer Unternehmer findet Strathsquare brillante unabhängige Filmemacher und arbeitet mit ihnen zusammen. Bella Luna Productions mit Sitz in Marshalltown, Iowa, ist eine der jüngsten Investitionspartnerschaften von Strathsquare.Das nächste gemeinsame Projekt dieser beiden ist ein Film namens „Mania (https://www.bellalunaproductions.com/mania/)", ein psychologischer Thriller im Hitchcock-Stil, der die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die versucht, den Klauen ihrer narzissistischen Mutter mit einem narzissistischen Ehemann zu entkommen.Informationen zu Strathsquare Point Strathsquare Point ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges sektorübergreifendes VC, das mit Unternehmen zusammenarbeitet, die in den Bereichen grüne Energie, Medien, Daten und Logistik innovativ sein wollen. Es verbindet sich mit Unternehmern und hilft ihnen, ihr Geschäfte zu starten, zu erweitern und zu skalieren.Weitere Informationen erhalten Sie auf https://strathsquare.comTwitter: @StrathsquareLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/85819453Siehe Screener von Little Johnny Jewel (http://www.youtube.com/watch?v=hM33MreUxRs)Pressekontakt Maryna GrenfellE: info@strathsquare.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1920856/Strathsquare_Point_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/strathsquare-point-gewinnt-drei-preise-des-berliner-indie-filmfestivals-301649974.htmlPressekontakt:+ 44 (0)7532022255Original-Content von: Strathsquare Point, übermittelt durch news aktuell