Strategische Neuaufstellung / Klüh Security erweitert Geschäftsführung zur Dreierspitze

Düsseldorf (ots) -Klüh Security, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, hat zum Januar ihre Geschäftsführung neu aufgestellt. Im Rahmen der im vergangenen Jahr initiierten strategischen Neupositionierung verstärken Dr. Marc Bieling (48) und Sven Horstmann (47) die Sicherheitssparte des Multiservice-Anbieters als neue Geschäftsführer neben dem langjährigen Geschäftsführer Axel Hartmann (58). Ab sofort leitet Dr. Marc Bieling die vertriebliche Geschäftsführung, Sven Horstmann und Axel Hartmann verantworten das operative Geschäft."In den zurückliegenden Jahren ist unsere Security-Sparte stark gewachsen. Mit Blick in die Zukunft werden jedoch auch die Herausforderungen zunehmen und sich noch schneller verändern, insbesondere im Bereich intelligente Sicherheitstechnik als passgenaue Lösung für unsere Kunden", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung. "Mit Sven Horstmann und Dr. Marc Bieling haben wir zwei sehr erfahrene und profilierte Security-Experten gewonnen, mit denen wir unsere Position am Markt weiter ausbauen werden. Wir begrüßen sie in der Klüh-Familie und wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung ihrer vielfältigen Aufgaben mit ihren Teams."Zum Kundenkreis von Klüh Security gehören zahlreiche Unternehmen sowie auch Einrichtungen und Organisationen aus kritischen Infrastrukturen (KRITIS). Zudem stellt das Unternehmen qualifiziertes Sicherheitspersonal in einer Vielzahl von konventionell bewachten militärischen Einrichtungen. Die hohen Anforderungen, die Klüh Security an seine Mitarbeitenden stellt, erfüllen die für diesen Bereich erforderlichen höchsten Sicherheitsansprüche.Über Klüh:Klüh Security zählt als Mitglied im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft e.V. zu den Qualitätsanbietern für Sicherheitsleistungen in Deutschland und ist nach DIN 77200 zertifiziert. Von den rund 6.000 Sicherheitsunternehmen in Deutschland belegt Klüh Security im Ranking Platz 7 (Lünendonk®-Liste 2022).Klüh Security gehört zum international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell