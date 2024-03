Strategic Minerals Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Strategic Minerals-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (53,44), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Anlegerstimmung für Strategic Minerals von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen bezog sich auf neutrale Themen rund um den Wert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" übertrifft Strategic Minerals mit einer Rendite von -10 Prozent die Branche um mehr als 11 Prozent. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von -20,65 Prozent, wobei Strategic Minerals mit 10,65 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der Schlusskurs der Strategic Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (0,16 GBP) aktuell deutlich darüber liegt (Unterschied +40,63 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,225 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,14 Prozent), was erneut zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Strategic Minerals-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.