Strategic Metals Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Strategic Metals liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 3,49 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau bedeutet. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Strategic Metals bei -33,93 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -19,04 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Strategic Metals mit 14,89 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Strategic Metals liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,67 eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Wertpapier von Strategic Metals in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Strategic Metals diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.