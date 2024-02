Strategic Metals Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Für Strategic Metals ergibt sich ein RSI-Wert von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 60, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt für Strategic Metals 0 Prozent, was als "Neutral"-Bewertung eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Strategic Metals im letzten Jahr eine Rendite von -30,77 Prozent erzielt, was 9,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,58 Prozent, und Strategic Metals liegt aktuell 9,19 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Strategic Metals auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.