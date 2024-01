Strategic Metals Aktie: Finger weg?

Die Dividendenrendite für die Strategic Metals-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Strategic Metals-Aktie beträgt 0,24 CAD, was 20,83 Prozent unter dem letzten Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,2 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Strategic Metals-Aktie eine Rendite von -32,14 Prozent erzielt, was 21,28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Strategic Metals liegt bei 100 Punkten, was auf einen überkauften Zustand hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder einen überkauften noch einen überverkauften Zustand an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Strategic Metals-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

