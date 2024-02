Strategic Metals Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie von Strategic Metals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -22,65 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -8,12 Prozent im Branchenvergleich für Strategic Metals führt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -22,65 Prozent im letzten Jahr, wobei Strategic Metals um 8,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Strategic Metals beträgt 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Strategic Metals eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Strategic Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,22 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,18 CAD weicht somit um -18,18 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,19 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,26 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Strategic Metals-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Strategic Metals beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Strategic Metals-Aktie für den RSI mit "Neutral" bewertet.