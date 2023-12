Strategic Investments A/S-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Strategic Investments":

Der Aktienkurs von Strategic Investments A- hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 11,07 Prozent liegt die Aktie um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Bereich der Kapitalmärkte überzeugt Strategic Investments A- mit einer Rendite von 11,26 Prozent, während die Branche insgesamt eine mittlere Rendite von -0,18 Prozent verzeichnet. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 12,82) ist die Aktie damit deutlich unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Strategic Investments A- Aktie liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite der Strategic Investments A- Aktie beträgt 1,57 Prozent, was 3,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Aktie von Strategic Investments A- eine sehr gute Performance im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor und der Kapitalmärkte-Branche. Mit einem unterbewerteten KGV und einer neutralen RSI-Bewertung, liegt sie jedoch bei der Dividendenrendite unter dem Branchendurchschnitt.