Strategic Investments A/S Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Strategic Investments A- hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,57 Prozent erzielt, was 0,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,12 Prozent liegt. Im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 3,83 Prozent, wobei die Aktie von Strategic Investments A- aktuell 1,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 60, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Strategic Investments A- Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,25 DKK. Der letzte Schlusskurs (1,26 DKK) weicht somit +0,8 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,33 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Strategic Investments A- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,26 auf, was 25 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (9,71). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt daher zu einer Einstufung als "Gut".