Strategic Investments A/S Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Dividendenrendite der Strategic Investments A-Aktie beträgt aktuell 1,57 Prozent, was 3,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Strategic Investments A- liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 43,33 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen, was neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen kann. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Strategic Investments A- eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Strategic Investments A- auf 1,23 DKK, während der aktuelle Kurs bei 1,3 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +5,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 1,27 DKK, wodurch die Aktie mit +2,36 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".