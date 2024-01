Strategic Investments A/S Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Strategic Investments":

Die Dividendenrendite von Strategic Investments A- liegt mit 1,57 Prozent 3,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Kapitalmärkte. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch wurden keine positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Strategic Investments A- diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Strategic Investments A- verläuft aktuell bei 1,23 DKK, während der Aktienkurs selbst bei 1,29 DKK liegt, was einem Abstand von +4,88 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1,27 DKK, was einer Differenz von +1,57 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Strategic Investments A- liegt bei 50 Punkten bzw. 43,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Strategic Investments A-.